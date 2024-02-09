قبل النهائي المنتظر.. إليك أبرز أرقام الأردن وقطر في بطولة كأس آسيا

سيلتقي منتخبا قطر والأردن في نهائي عربي خالص بكأس آسيا لكرة القدم، السبت، بينما يتوق كل منهما للرد على المشككين الذين لم يرشحوا أيا منهما للوصول إلى هذه المرحلة في البطولة القارية.

وفيما يلي حقائق عن المباراة النهائية التي تجمع الفريقين على ملعب لوسيل الذي تبلغ سعته 88000 متفرج.

المواجهات السابقة

فاز الأردن ست مرات وخسر 12 مباراة أمام قطر وتعادل المنتخبان في خمس مناسبات.

الطريق إلى النهائي

– الأردن

المجموعة الخامسة: فاز 4-صفر على ماليزيا

تعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية

خسر 1-صفر أمام البحرين

دور الستة عشر: تغلب 3-2 على العراق

دور الثمانية: تفوق 1-صفر على طاجيكستان

الدور قبل النهائي: هزم كوريا الجنوبية 2-صفر

تأهل المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا المقام في #قطر عقب فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين. وسيواجه #الأردن في نهائي الكأس الفائز في المباراة التي ستجمع قطر مع #إيران.#الجزيرة_مباشر #المنتخب_الأردني pic.twitter.com/nYZe16dmRO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2024

– قطر

المجموعة الأولى: فازت 3-صفر على لبنان

تغلبت 1-صفر على طاجيكستان

هزمت الصين 1-صفر

دور الستة عشر: تفوقت 2-1 على فلسطين

دور الثمانية: تغلبت على أوزبكستان 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

قبل النهائي: فازت 3-2 على إيران.

سجل الأردن في البطولة

– شارك في أعوام 2004 و2011 و2015 و2019.

– أفضل نتيجة قبل هذه النسخة: دور الثمانية في 2004 و2011.

– يحتل المركز 87 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)

سجل قطر في البطولة:

شاركت أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015 و2019.

أفضل نتيجة: الفوز باللقب في 2019.

تحتل المركز 58 في تصنيف الفيفا.

أبرز الإحصاءات

– تأهل الأردن إلى نهائي البطولة لأول مرة.

– تدافع قطر عن لقبها وتخوض النهائي للمرة الثانية.

– سجل القطري أكرم عفيف خمسة أهداف في البطولة حتى الآن، بفارق هدف واحد خلف العراقي أيمن حسين هداف البطولة. أحرز الأردنيان يزن النعيمات وموسى التعمري والقطري حسن الهيدوس ثلاثة أهداف لكل منهم.

– حافظ يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن على نظافة شباكه ثلاث مباريات.

– فاز الأردن 2-1 على قطر وديا في الدوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي قبل انطلاق البطولة.