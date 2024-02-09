منتخب الجمباز الإسرائيلي يقرر عدم المشاركة في بطولة كأس العالم بمصر

قرر الاتحاد الإسرائيلي للجمباز عدم المشاركة في مسابقة كأس العالم للجمباز التي ستقام في مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن قرار الاتحاد بعدم المشاركة جاء بسبب توصيات من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وستقام بطولة كأس العالم للجمباز في مصر بين 15 إلى 18 من فبراير/شباط الجاري.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي في اليوم التالي من عملية “طوفان الأقصى”، أطلق شرطي مصري الرصاص على وفد سياحي في مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين ومرشدهما المصري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قٌتل 3 إسرائيليين برصاص شرطي مصري تسلل إلى إسرائيل قبل أن يتم قتله، وفقا لمتحدث عسكري إسرائيلي، وقال الجيش المصري آنذاك إن أحد أفراد قوات الأمن كان يطارد مهربي مخدرات عبر إحدى نقاط التفتيش على الحدود بين البلدين، ووفقا للرواية المصرية، تبع ذلك تبادل لإطلاق النار أسفر عن 3 قتلى من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن مقتل الشرطي المصري.

يذكر أن مصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979.