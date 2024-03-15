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دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية بين الكبار في ربع النهائي

قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعلن عن مواجهات نارية
قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعلن عن مواجهات نارية (رويترز)
15/3/2024-|آخر تحديث: 15/3/202408:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي نظمت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب، في مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني.

كما سيجمع الدور نفسه قمة كروية أخرى بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني، في حين يلتقي أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند، الفائز من برشلونة وباريس سان جيرمان، بينما يواجه الفائز من أرسنال وبايرن ميونخ، الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية في المدة من 9 وحتى 17 إبريل/ نيسان 2024، حيث تجري مباريات الذهاب يومي 9 و10 إبريل، ومن ثم تقام مباريات الإياب يومي 16، و17 من الشهر ذاته.

المصدر : الأناضول