دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية بين الكبار في ربع النهائي

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي نظمت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب، في مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني.

كما سيجمع الدور نفسه قمة كروية أخرى بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني، في حين يلتقي أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند، الفائز من برشلونة وباريس سان جيرمان، بينما يواجه الفائز من أرسنال وبايرن ميونخ، الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

Quarter-finals set ✅

🏆 Sim the KO stage and decide who wins the trophy ⬇️#UCLdraw #UCLbracket

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024