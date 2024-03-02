رئيس الفيفا يعلق على “البطاقات الزرقاء” في كرة القدم.. هل نراها في الملاعب؟

‭ ‬قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الفيفا يعارض تمامًا اقتراح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم باستخدام ما يسمى “البطاقات الزرقاء” في مباريات اللعبة الشعبية.

وأشار إنفانتينو إلى أنه لم يكن يعلم الفكرة التي طرحها مجلس الاتحاد الدولي المسؤول عن سنّ قوانين اللعبة الشعبية قبل أن تحظى باهتمام عام واسع النطاق.

وتم بحث الاقتراح القاضي باستخدام البطاقات الزرقاء، الذي يمنح الحكم سلطة طرد اللاعبين المخالفين مؤقتا مدة 10 دقائق، خلال الاجتماع السنوي للفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو للصحفيين لدى وصوله إلى الاجتماع السنوي في أسكتلندا أمس الجمعة “لن تستخدم البطاقات الزرقاء على المستوى الأعلى. هذا موضوع غير مطروح بالنسبة لنا”.

وأضاف المسؤول “الفيفا يعارض تماما استخدام البطاقات الزرقاء. لم أكن أعلم بالموضوع. وبصفتي رئيسا للفيفا فإنني أعتقد أن للفيفا سلطة في مجلس الاتحاد الدولي وإذا أردتم عنوانا فهو: بطاقة حمراء للبطاقات الزرقاء”.

وقال إنفانتينو أيضا “نحن دوما منفتحون على مناقشة وبحث أي أفكار أو مقترحات.. لكن عند النظر فيها علينا أيضا حماية جوهر وتقاليد اللعبة. لا للبطاقات الزرقاء”.