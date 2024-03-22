براهيم دياز.. قصة لاعب صدم إسبانيا وفضّل تمثيل منتخب المغرب

في ظل توهج براهيم دياز مع ريال مدريد مؤخرا وحصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي الإسباني مرتين خلال الموسم الحالي، كان من المتوقع انضمامه إلى تشكيلة منتخب إسبانيا التي تستعد لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لكنه وفي خطوة مفاجأة، فضّل تمثيل بلده الأصلي المغرب.

وانضم جناح ريال مدريد، إلى تشكيلة منتخب المغرب، مستفيدًا من من قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) الذي يسمح للاعب مزدوج الجنسية بتغيير الولاء الرياضي إذا خاض أقل من 3 مباريات مع منتخب ما وهو دون 21 عاما أو لم يشارك في مسابقة رسمية.

مساعي المغرب لضمه

ووُلد دياز (24 عاما) في ملقة لأب تنحدر أصوله من المغرب، لكنه مثّل إسبانيا في مختلف المراحل السنية ولعب مباراة وحيدة للمنتخب الأول عام 2021، لكنه لم ينضم للقائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأوروبية.

ورغم عودة دياز للعب في الدوري الإسباني مطلع الموسم الحالي، بعد إعارة لمدة 3 سنوات لميلان الإيطالي، وبالرغم أيضًا من أن المدرب دي لا فوينتي الذي كان يدربه في منتخب إسبانيا للشباب تولي تدريب المنتخب الأول، إلا أن ذلك لم يشفع لدياز انضمامه للمنتخب الأول.

من هنا ظهرت مساعي المغرب لإقناعه باللعب له بعدما أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم حينما حقق ذلك في مونديال قطر 2022.

تألق دياز

وفضّل دي لا فوينتي الاعتماد على لاعب آخر لديه أصول مغربية أيضا هو المتألق الأمين جمال، جناح برشلونة، وأصبح جمال أصغر من يمثل إسبانيا في سن 16 عاما و57 يوما.

وبعدما شارك جمال مع إسبانيا، انتشرت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي سيحاول رد الضربة وإقناع دياز باللعب لمنتخب أسود الأطلس.

ومع نهاية الدور الأول وبداية الدور الثاني من الدوي الإسباني، تألق دياز مع ريال مدريد وتحول للاعب رئيسي وتوج جهوده بالفوز بجائزة أفضل لاعب بالنادي في ديسمبر/كانون الأول ومرة أخرى في فبراير/شباط الماضي.

مدريد يتدخل

وكشف مصدر لرويترز، رفض ذكر اسمه، عن محاولات ريال مدريد وتدخله لإقناع دياز بعدم اللعب للمغرب “بسبب إقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير وفبراير”، وهو توقيت تجري فيه مباريات في الدوري الإسباني.

شكرا على دعمكم و حبكم! لن أدخر جهدا من أجل إسعادكم. القادم أحلى و ديما مغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/pdMlnaV3t3 — Brahim (@Brahim) March 18, 2024

وتابع المصدر “تم عرض مشروع المغرب على دياز، حيث ينتظر المغرب استضافة كأس الأمم العام المقبل قبل تنظيم كأس العالم 2030 وهو ما أقنعه للغاية”، وفي النهاية وافق دياز على الانضمام للمغرب.

وكان القرار بمثابة صدمة لإسبانيا، حيث قال دي لا فوينتي إنه ضم دياز لقائمة مبدئية للتشكيلة قبل تلقى الاتحاد الإسباني خطابا يفيد بتغيير لاعب ريال مدريد لولائه الرياضي.