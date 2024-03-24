صحفي تحقيقات فرنسي يكشف معلومات صادمة عن أندية تستهدف لاعبيها الصائمين

كشف صحفي التحقيقات الفرنسي الشهير رومان مولينا معلومات جديدة وصادمة عن الأندية في بلاده التي تمارس استهدافًا حقيقيًّا تجاه لاعبيها المسلمين الذين يؤدون شعيرة الصيام خلال رمضان.

وقال مولينا خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب “هناك العديد من الأندية التي تطارد لاعبيها المسلمين وتستهدفهم، فالنسيان، موناكو، رين، باريس أف سي”، مؤكدًا أن هذا الأخير يطبقها كثيرًا على فئات الشباب لأقل من 17 سنة.

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وأكد مولينا أن التهديد ما زال قائمًا، وقال “أن تصوم رمضان معناه أنك لن تلعب بكل بساطة”.

دعوة إلى الانتفاضة

ودعا مولينا اللاعبين المسلمين إلى الانتفاضة وفرض ممارسة شعائرهم الدينية لأن استمرار الصمت سيفاقم الأوضاع أكثر فأكثر، وفق رأيه.

وذكر صحفي التحقيقات الشهير أن منع الصيام داخل المنتخبات الوطنية الفرنسية لا يقتصر على أيام المباريات بل يمتد إلى باقي أيام المعسكرات التحضيرية، وإذا أصر اللاعب على الصوم فلن تُوجَّه إليه الدعوة مستقبلًا.

وكان رئيس اتحاد الكرة بالنيابة فيليب ديالو قد تحدّث عن قرار المنع خلال حواره مع صحيفة لوفيغارو، وقال إنه يهدف إلى إدراج قيم الحياد وتطبيق العلمانية ثم السعي إلى الحفاظ على صحة اللاعبين بغية البقاء في الأداء بالمستوى العالي نفسه.