وفاة لاعب جزائري جراء إصابة خطيرة في الملعب (فيديو)

نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اللاعب وسيم جزار (17 عاما)، بعد إعلان وفاته مساء أمس الأحد، إثر إصابته في إحدى المباريات.

وقال الاتحاد في بيان إنه يتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ومحبيه، وإلى نادي “نجم وادي الماء” الذي كان الفقيد يلعب لصالحه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إصابة اللاعب وسيم جزار خلال مباراة فريقه مع فريق “أمل مروانة” قبل أيام، التي نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وأظهر الفيديو سقوط اللاعب على رأسه، بعد تدخل مدافع الفريق المنافس لمحاولة إبعاد الكرة. وقالت وسائل إعلام محلية إن اللاعب ظل في غيبوبة نحو أسبوع.

وانتقد جزائريون ما اعتبروه نقصا في التجهيزات داخل الملعب، إذ خلا من سيارة إسعاف، ولذلك نُقل اللاعب بسيارة عادية.