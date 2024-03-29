الأهلي المصري يهزم سيمبا التنزاني ويضع قدما في ما قبل نهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

وضع الأهلي المصري قدمًا في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سيمبا التنزاني (1-0)، مساء الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، وذلك قبل مباراة الإياب في القاهرة يوم الخامس من إبريل/نيسان المقبل.

وسجل أحمد نبيل (كوكا) هدفًا، وحافظ حارس المرمى مصطفى شوبير على عرينه ليعود الأهلي بفوز ثمين بهدف على سيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا.

ومنح كوكا التقدم مبكرًا لحامل اللقب بعدما تابع كرة مرتدة في الدقيقة الرابعة.

وتراجع فريق المدرب مارسيل كولر عقب الهدف ليفرض سيمبا سيطرته، لكنه لم يتمكن من التفوق على الحارس شوبير الذي وقف أمام محاولات صاحب الأرض.

وتألق شوبير، وأنقذ تسديدة تشي مالون بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24 قبل أن يبعد تصويبة منخفضة من ساديو كانوتي قرب الاستراحة.

وصمد الأهلي في الشوط الثاني ليكون تعادله بمباراة العودة يوم الخامس من إبريل في القاهرة كافيًا ليبلغ الدور قبل النهائي.