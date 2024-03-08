بعد فوزه على الزمالك بهدفين.. الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه

توّج فريق النادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2023/2022، بعد فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين، مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض، في المباراة النهائية التي أقيمت خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

واللقب هو الثاني على التوالي لفريق الأهلي ورقم 39 في تاريخ مشاركاته في البطولة، مواصلًا انفراده بالرقم القياسي بكونه أكثر ناد تتويجًا بالمسابقة، ويأتي من بعده نادي الزمالك بـ28 لقبًا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق إمام عاشور، حيث تلقى كرة قفشة داخل منطقة الجزاء ليضعها بقدمه من الوضع طائرًا في شباك عواد مسجلًا الهدف الأول، الذي اضطر معه الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو (فار) للتأكد من صحته قبل احتسابه.

وبعد الهدف اندفع الزمالك مهاجمًا بغرض تسجيل هدف التعادل، مما ترك العديد من المساحات في خط دفاعه، الأمر الذي سمح للأهلي بشن هجمات على مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل قفشة الهدف الثاني للأهلي، بعدما تسلم تمريرة من إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، ليضع الكرة بتسديدة أرضية مميزة في شباك عواد الذي فشل في التعامل مع الكرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الأهلي 2-0.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد.

وانطلقت المباراة بشكل غير متوقع عندما دخل ضيوف المباراة، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أرض الملعب وهو يحمل كأس المسابقة، وبجانبه الظاهرة البرازيلية رونالدو، الذي ارتدى قميص النادي الأهلي، والإيطالي توتي الذي ارتدى قميص نادي الزمالك، حيث صافح هذا الثلاثي لاعبي الفريقين.