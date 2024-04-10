4 أهداف مثيرة.. بايرن ميونخ يفرض التعادل على أرسنال بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل لياندرو تروسار لاعب أرسنال هدفًا في الدقيقة 76 ليقود الفريق اللندني إلى التعادل (2-2) مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

ودخل بايرن المباراة ساعيًا لاستغلال خبرته الأوروبية الواسعة للفوز على أرسنال في عقر داره، ورغم تأخره في النتيجة مبكرًا فقد سجل هدفين ليتقدم (2-1).

تقدم بوكايو ساكا لأرسنال في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأدرك سيرج غنابري التعادل لبايرن في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل المنطقة، وضاعف هاري كين النتيجة للعملاق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

لكن تروسار أدرك التعادل لأرسنال في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل المنطقة.

وفاز بايرن بكأس أوروبا 6 مرات، بينما كان أفضل أداء لأرسنال في أرفع مسابقة للأندية في ِأوروبا الوصول إلى النهائي في 2006.

ويأتي تعادل بايرن بعد انتقادات يعانيها لتراجعه محليًّا، إذ يتأخر بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، وخرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن المنتمي إلى الدرجة الثالثة.

بينما يتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول.

وعاد كين مهاجم بايرن ميونخ إلى شمال لندن ليسجل هدفًا معتادًا في مرمى أرسنال.

وسجل لاعب توتنهام هوتسبير السابق، الذي غالبًا ما كان يتألق أمام أرسنال في قمة شمال لندن، ركلة جزاء في الدقيقة 32 ليعدّل الفريق الألماني تأخره ويتقدم (2-1).

وكان أرسنال، الذي يلعب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 14 عامًا، قد تقدم بهدف مبكر عبر ساكا.

بايرن ميونيخ يعود بنتيجة مقبولة من أرض آرسنال ▶️ شاهد ملخص المباراة#دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_ميونخ https://t.co/TDWWn5NV3J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024

لكن أرسنال تعرّض لصدمة عندما أدرك مهاجمه السابق غنابري التعادل بعدها بـ6 دقائق، ثم سجل كين هدفه الـ39 هذا الموسم بجميع المسابقات بعد تعرّض ليروي ساني لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسيحل أرسنال ضيفًا على بايرن إيابًا الأسبوع المقبل وهو مفعم بالأمل، بعد أن أدرك البديل تروسار التعادل لتبقى نتيجة المواجهة معلقة.