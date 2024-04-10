6 أهداف في تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
تعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة (3/3) على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مثيرة، مساء الثلاثاء، بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وباغت مانشستر سيتي منافسه المدريدي بتسجيل هدف مبكر للغاية، بعد مرور أقل من دقيقتين بركلة حرة سددها برناردو سيلفا بطريقة خدعت الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.
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بيرناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بهدف مبكر#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/iYkUV9S9lN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
ولكن الفريق المدريدي نجح في إدراك التعادل، مستفيدًا بهدف ذاتي في الدقيقة 12 سجله روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، بعدما غيّر مسار تسديدة الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد.
ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/kOEAH0qZud
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
وفي الدقيقة 14، انطلق المهاجم البرازيلي رودريغو بسرعته من منتصف الملعب، وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة غيّرت مسارها بعد الاصطدام بقدم مانويل أكانغي قبل أن تدخل المرمى ليتقدم ريال مدريد بهدف ثان.
وأدرك مانشستر سيتي التعادل بتسديدة صاروخية لنجمه فيل فودين في المقص الأيمن بالدقيقة 66، ليسجل اللاعب الإنجليزي هدفه الخامس في 7 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.
فودن يعادل النتيجة للسيتي بتسديدة قوية#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/w36DaCYJOV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
وبتسديدة صاروخية أخرى، هز جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي الشباك، ليحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 71.
واستمرت الإثارة بعدما لعب فينيسيوس جونيور كرة عرضية، قابلها فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية في الشباك ليتعادل ريال مدريد مجددًا في الدقيقة 79.
مجهود فردي لافت من مودريتش وتمريرة حاسمة دقيقة من فينيسيوس وفالفيردي يتكفل بالتعديل على طريقته#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/T6boVXNf9q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024
وبهذا يؤجَّل الحسم بين الفريقين إلى مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل العملاق الإنجليزي حامل اللقب.