رافينيا يقود برشلونة للفوز على سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال (فيديو)
عاد برشلونة الإسباني من عقر دار باريس سان جيرمان الفرنسي بفوز ثمين 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.
وعلى ملعب بارك دي برانس، عادت الذاكرة بجمهور سان جيرمان وبرشلونة إلى الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا التاريخية التي حققها النادي الكاتالوني.
ويدين برشلونة الذي يعود لدور الثمانية للمرة الأولى منذ العام 2020، بفوزه بنسبة كبيرة إلى البرازيلي رافينيا الذي سجّل هدفين (37 و62) وأضاف الدنماركي أندرياس كريستنسن الثالث (77). وسجّل لسان جيرمان، لاعب برشلونة السابق عثمان ديمبيليه (48) والبرتغالي فيتينيا (51).
وقدم برشلونة أداءً مميزًا في الشوط الأول في ظل سرعة التحولات الهجومية واستغلال المساحات بين الخطوط، ونجح في اقتناص هدف التقدم من هجمة مرتدة تقدم فيها الشاب لامين جمال الذي حاول التمرير إلى قلب المنطقة فخرج الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما لمحاولة إبعاد الكرة إلا أنه حولها عن طريق الخطأ نحو رافينيا أمام مرمى خال فلم يتردد الأخير بتسديدها مباشرة في الشباك (37).
⚽️🔥 رافينيا ينجح في وضع برشلونة في المقدمة#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/p6oaeT6ufR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
ردّ سان جيرمان الذي دفع مدربه إنريكي باللاعب برادلي باركولي لمحاولة خلق واقع جديد بين الشوطين، سريعًا مدركًا التعادل عبر ديمبيليه الذي راوغ مدافع برشلونة ثمّ سدد كرة قوية في مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (48).
وانتزع فريق العاصمة الفرنسية التقدم عن طريق فيتينيا إثر سلسلة تمريرات بين باركولا والكوري الجنوبي لي كانغ-إن، قبل أن ينهيها الإسباني فابيان رويس بأخرى متقنة للبرتغالي الذي أودعها الشباك (51).
⚽️🔥 باريس سان جيرمان يباغت برشلونة بهدفين خلال ثلاث دقائق#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/VuFoYKjpeC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
وردّ تشافي بتبديلين من خلال دخول بيدري والبرتغالي جواو فيليكس مكان جمال وسيرغي روبرتو، وتحوّل رافينيا إلى الجهة اليمنى.
وفي أولى مساهماته، قام بيدري بتمريرة رائعة لرافينيا الذي سددها على الطاير معادلًا النتيجة 2-2.
⚽️🔥 رافينيا يترجم تمريرة بيدري الرائعة ويعدل النتيجة لبرشلونة#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/yR9lnmXISp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
وكاد ديمبيليه أن يعيد التقدم لسان جيرمان، إلا أنّ تسديدته مرت بجانب القائم، قبل أن يصعق النادي الكاتالوني، جماهير أصحاب الأرض، بهدف قاتل عن طريق كريستنسن الذي ارتقى لمتابعة كرة برأسه من ركلة ركنية نفذها الألماني إيلكاي غوندوغان (81).
⚽️🔥 كريستنسن يعيد التقدم لبرشلونة بهدف ثالث في شباك دوناروما#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_برشلونة #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/GQwU3NFa8M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2024
وتقام مباراة الاياب في الملعب الأولمبي في كاتالونيا، الثلاثاء المقبل.