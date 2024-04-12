بثلاثية.. ليفربول يتلقى هزيمة قاسية من أتالانتا في الدوري الأوروبي (فيديو)

وضع أتالانتا الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ليفربول الإنجليزي (3-0) في ذهاب دور الثمانية من البطولة، الخميس.

وتقدم أتالانتا عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 38، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 83 سجل ماريو باساليتش الهدف الثالث لأتالانتا.

وأصبحت فرصة الفريق الإيطالي في بلوغ الدور قبل النهائي هي الأعلى، بالنظر إلى إقامة مباراة الإياب على أرضه في مدينة بيرجامو الإيطالية الاسبوع المقبل.

بدأ ليفربول المباراة بدون نجمه المصري محمد صلاح، الذي وضعه الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق الإنجليزي، على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، مفضلا البدء بالثلاثي الهجومي كودي جاكبو وهارفي إليوت وداروين نونيز.

وعلى الجانب الأخر، استعان أتالانتا بخدمات مهاجمه الدولي جيانلوكا سكاماكا الذي تمتع بمساندة من شارل دي كيتيلر على الجهة اليمنى.

وحاول ليفربول هز شباك أتالانتا في بداية المباراة من أجل إرباك حساباته، لكن الفريق الإيطالي أظهر صلابة دفاعية كبيرة ووقف حارس مرماه خوان أوجوستو موسو بالمرصاد لهجمات الفريق المضيف.

وفي الدقيقة 38، نجح أتالانتا في تسجيل هدف التقدم عن طريق سكاماكا الذي تلقى كرة عرضية من زميله ديفيد زاباكوستا من الجهة اليمنى، ليسددها بقوة في شباك كاويمين كيليهير حارس ليفربول.

وبعد الهدف اندفع ليفربول هجوميا بشكل أكبر بحثا عن هدف التعادل، لكن أتالانتا نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع كلوب بصلاح بحثا عن تسجيل هدف التعادل، لكن النجم المصري كان هدفا لرقابة لصيقة من لاعبي أتالانتا.

وتوالت المحاولات على مرمى أتالانتا، لكن أيا منها لم تنجح في هز شباك موسو، والذي تصدى بدوره لبعض المحاولات على مرماه.

وفي الدقيقة 60، سجل أتالانتا الهدف الثاني عن طريق سكاماكا مجددا، حيث لعب دي كيتيلر كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها سكاماكا بضربة رأس مسكنا الكرة في شباك ليفربول.

وبات أتالانتا الطرف الأقوى والأكثر سيطرة على المباراة، وهاجم مرمى كيليهير في أكثر من مناسبة محاولا إضافة الهدف الثالث.

وكان للفريق الإيطالي ما أراد في الدقيقة 83، حينما استغل ماريو باساليتش كرة مرتدى من تصدي لكيليهير، ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز أتالانتا بثلاثية.