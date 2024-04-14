أستون فيلا يلدغ أرسنال بثنائية ويهدد آماله في المنافسة على لقب الدوري (فيديو)

رفض أرسنال هدية منافسه ليفربول، الذي خسر أمام كريستال بالاس في وقت سابق، ليستقبل هدفين قرب النهاية ويخسر هو الآخر(0- 2) أمام أستون فيلا، اليوم الأحد، ليستفيد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويتصدر جدول المسابقة.

وبعد خسارة ليفربول بهدف دون رد في وقت سابق أمام كريستال بالاس في مباراة أهدر فيه زملاء محمد صلاح الكثير من الفرص كان أرسنال يمني النفس باعتلاء الصدارة.

لكن أرسنال مثل غريمه ليفربول أهدر فرصا بالجملة وسط تألق الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا قبل أن تهتز شباكه بهدفين قرب النهاية سجلهما ليون بايلي وأولي واتكينز.

وكادت النتيجة أن تصبح أكبر إذ سدد أستون فيلا قبلها مرتين في إطار المرمى.

وتجمد رصيد أرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني متساويا مع ليفربول الثالث ومتأخرا بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر.

وتجرع أرسنال أول هزيمة له في آخر 12 مباراة بالدوري بينما عزز أستون فيلا صاحب المركز الرابع فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما وسع الفارق مع توتنهام الخامس إلى 3 نقاط لكنه لعب مباراة أكثر.