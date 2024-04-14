ليفربول يتلقى ضربة قوية من كريستال بالاس في الصراع على لقب الدوري (فيديو)

تعرض فريق ليفربول لضربة قوية في صراعه الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخسارته بهدف دون رد أمام ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد.

وأخفق فريق المدرب يورغن كلوب أيضا في التعافي من هزيمة مؤلمة 3-صفر أمام ضيفه أتلانتا في دور الثمانية للدوري الأوروبي ليواصل تراجعه.

وسجل إبريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء عن طريق تيريك ميتشل.

إيبيريشي إيز يفتتح التسجيل لكريستال بالاس في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_كريستال_بالاس pic.twitter.com/mpgghQMdwk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2024

وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث متساويا مع أرسنال الثاني الذي يلعب اليوم مع أستون فيلا.

ويتأخر هذا الثنائي بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة.

وعاب ليفربول، الذي يقضي آخر مواسمه مع المدرب كلوب، سوء إنهاء الهجمات أبرزها محاولات كيرتس جونز ليواصل النتائج المخيبة في الدوري بعد التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراته السابقة في السابع من أبريل/نيسان.

وخسر ليفربول لأول مرة في الدوري على ملعب آنفيلد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأظهرت لقطات تلفزيونية مشجعي ليفربول يمسحون دموعهم في المدرجات بعد نهاية اللقاء.