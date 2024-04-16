ثنائية الجزيري تقود الزمالك للفوز على الأهلي في قمة الدوري المصري

قاد المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك إلى حسم الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 الاثنين على ملعب القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ومنح الجزيري التقدم للزمالك قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول (44)، وأدرك البديل أحمد عبد القادر التعادل بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان المدافع محمد هاني (73)، قبل أن يعود الجزيري لخطف هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة (87).

وهو الفوز السادس للزمالك هذا الموسم وتقدم به إلى المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة مع ٤ مباريات مؤجلة، وبقي النادي الأهلي في المركز التاسع مع ٦ مباريات مؤجلة وتعد هزيمته أمس الخسارة الأولى له أمام الزمالك بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بعد ما حقق الانتصار أربع مرات، في حين حقق المدرب البرتغالي للزمالك جوزيه غوميز الفوز الأول له مع الزمالك أمام الأهلي بعدما خسر لقاء نهائي الكأس بهدفين نظيفين.

وبدأ كولر المباراة بتشكيلة غلب عليها التحفظ الدفاعي لتعويض الغيابات المؤثرة في صفوفه، ومواجهة القوة الهجومية التي دفع بها غوميز في وسط ملعب وهجوم فريقه.

وكان الأهلي البادئ بالتهديد برأسية عمر كمال (5)، وارتدت الزمالك بهجمة مرر على إثرها لاعب الأهلي السابق عبدالله السعيد كرة في عمق دفاع حامل اللقب أبعدها حارس المرمى مصطفى شوبير برأسه من أمام الجزيري المنفرد (6).

وتلقى الزمالك ضربة موجعة بإصابة نجمه زيزو فدفع غوميز بالأوغندي ترافيس موتيابا بدلا منه (18).

وسدد السعيد من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء علت العارضة (39)، قبل أن ينجح الجزيري في هز شباك الأهلي إثر هجمة منظمة تلقى على إثرها كرة بينية من ناصر ماهر فانفرد وسدد ارتدت من جسد شوبير للاعب ذاته فتابعها داخل المرمى (44).

وأجرى كولر ثلاثة تغييرات بإشراك المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبو علي وعمرو السولية على حساب الفرنسي أنتوني موديست وكريم وليد “ندفيد” وطاهر محمد طاهر.

وضغط الأهلي سعيا للتعادل، وسدد السولية كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عواد (46)، ورد الجزيري باختراق لدفاع الأهلي فراوغ محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وتعرض للعرقلة فاحتسبها الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء، وعاد وألغاها بعد العودة لحكم الفيديو المساعد “في ايه ار” (54).

ونجح الأهلي في ترجمة سيطرته بهدف التعادل من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة على حدود المنطقة آخرها من سليم داخل المنطقة فسددها عبد القادر على يسار محمد عواد (73).

ولم تدم فرحة الأهلي سوى 14 دقيقة حيث خطف الجزيري هدف الفوز مستغلا كرة من رمية تماس للبديل مصطفى الزناري داخل المنطقة فشل دفاع الأهلي في إبعادها فسددها التونسي على يمين شوبير (87).

وأنقذ شوبير مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة البديل سيد عبدالله “نيمار” المنفرد (90+2).

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، عزز بيراميدز صدارته بفوزه على مضيفه المقاولون العرب 2-0 على ملعب عثمان أحمد عثمان في القاهرة سجلهما المغربي وليد الكرتي (8)، هو الأول له بالدوري، والكونغولي فيستون مايلي (73).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة مع مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وسموحة، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.