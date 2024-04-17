دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يهزم أتلتيكو 4-2 في مباراة مثيرة ويتأهل للمربع الذهبي (فيديو)
تأهل بوروسيا دورتموند الألماني عن جدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (4-2) في إياب دور الثمانية، الثلاثاء.
وتفوّق دورتموند بنتيجة (5-4) في مجموع اللقاءين بعد خسارته في مباراة الذهاب (1-2).
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وأنهى دورتموند شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع جوليان براندت في الدقيقة 34 والهولندي إيان ماتسن في الدقيقة 39.
إيان ماتسين يسجل الهدف الثاني لدورتموند في شباك أتلتيكو مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #دورتموند_اتلتيكو pic.twitter.com/ahyy3aBBa3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024
وبدا أن أتلتيكو مدريد في طريقه لإحباط مخطط دورتموند والعبور إلى المربع الذهبي عندما سجل ماتس هوميلز هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، ثم أحرز الأرجنتيني انخل كوريا هدف التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 64.
ماذا فعلت يا هوملز 😯#دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #دورتموند_اتلتيكو pic.twitter.com/TdeBjnehzx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024
لكن دورتموند انتفض بعد ذلك وسجل هدفين في غضون 3 دقائق بواسطة نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 71 ومارسيل سابيتزر في الدقيقة 74.
رأسية رائعة من فولكروغ تسكن شباك أتلتيكو#دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #دورتموند_اتلتيكو pic.twitter.com/u5BIbGVvVn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024
سيناريو مجنون 🤯
الهدف الرابع لدورتموند يضع سيميوني في موقف حرج #دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #دورتموند_اتلتيكو pic.twitter.com/Z6UiO9RMGD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024