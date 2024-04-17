دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يهزم أتلتيكو 4-2 في مباراة مثيرة ويتأهل للمربع الذهبي (فيديو)

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني عن جدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (4-2) في إياب دور الثمانية، الثلاثاء.

وتفوّق دورتموند بنتيجة (5-4) في مجموع اللقاءين بعد خسارته في مباراة الذهاب (1-2).

وأنهى دورتموند شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع جوليان براندت في الدقيقة 34 والهولندي إيان ماتسن في الدقيقة 39.

وبدا أن أتلتيكو مدريد في طريقه لإحباط مخطط دورتموند والعبور إلى المربع الذهبي عندما سجل ماتس هوميلز هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، ثم أحرز الأرجنتيني انخل كوريا هدف التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 64.

لكن دورتموند انتفض بعد ذلك وسجل هدفين في غضون 3 دقائق بواسطة نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 71 ومارسيل سابيتزر في الدقيقة 74.