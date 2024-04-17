رياضة|إسبانيا

سان جيرمان يقهر برشلونة برباعية ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كيليان مبابي أحرز الهدف الثالث لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 61 (رويترز)
17/4/2024-|آخر تحديث: 17/4/202412:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تأهل باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على مضيفه برشلونة بنتيجة (4-1)، مساء الثلاثاء.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف مبكر سجله الجناح البرازيلي رافينيا بعد مرور 12 دقيقة، مستفيدا من عرضية زميله الواعد لامين يامال.

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لكن الفريق الكتالوني أكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه رونالد أراوخو في الدقيقة 29، ليستغل العملاق الباريسي النقص العددي أفضل استغلال.

وأدرك الضيف الباريسي التعادل في الدقيقة 40 بهدف سجله عثمان ديمبلي بعد كرة عرضية من برادلي باركولا.

وفي الشوط الثاني، أضاف باريس سان جيرمان 3 أهداف أخرى، حيث تقدم بهدف فيتينيا في الدقيقة 54، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وسجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليتأهل الفريق الباريسي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين ويرد اعتباره بعد الخسارة على ملعبه أمام برشلونة (2-3) الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية.

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني بالفوز (4-2) ليعوض خسارته ذهابا (1-2) في إسبانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات