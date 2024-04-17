سان جيرمان يقهر برشلونة برباعية ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على مضيفه برشلونة بنتيجة (4-1)، مساء الثلاثاء.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف مبكر سجله الجناح البرازيلي رافينيا بعد مرور 12 دقيقة، مستفيدا من عرضية زميله الواعد لامين يامال.

وسط سيطرة مطلقة لفريق باريس سان جيرمان … رافينيا يزور شباك جيانلويجي دوناروما (1-صفر) #دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #برشلونة_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/EZhfRbqvEU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024

لكن الفريق الكتالوني أكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه رونالد أراوخو في الدقيقة 29، ليستغل العملاق الباريسي النقص العددي أفضل استغلال.

وأدرك الضيف الباريسي التعادل في الدقيقة 40 بهدف سجله عثمان ديمبلي بعد كرة عرضية من برادلي باركولا.

وفي الشوط الثاني، أضاف باريس سان جيرمان 3 أهداف أخرى، حيث تقدم بهدف فيتينيا في الدقيقة 54، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وسجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليتأهل الفريق الباريسي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين ويرد اعتباره بعد الخسارة على ملعبه أمام برشلونة (2-3) الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية.

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني بالفوز (4-2) ليعوض خسارته ذهابا (1-2) في إسبانيا.