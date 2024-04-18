ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال
بلغ ريال مدريد الإسباني الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.
وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح، وسجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.
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وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 76 ليعوض هدف رودريجو مهاجم ريال في الدقيقة 12.
رودريغو يفتتح التسجيل للملكي في شباك السيتي #دوري_ابطال_اوروبا #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/yoeSfRRj9N
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
وهيمن سيتي في أغلب الدقائق الـ120 في حين صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.
كيفين دي بروين يسجل هدف التعادل للسيتي أمام ريال#دوري_ابطال_اوروبا #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/NzAZUm8AY8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024