ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بلغ ريال مدريد الإسباني الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.

وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح، وسجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.

وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 76 ليعوض هدف رودريجو مهاجم ريال في الدقيقة 12.

وهيمن سيتي في أغلب الدقائق الـ120 في حين صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.