رياضة|بريطانيا

ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري الأبطال ويتأهل لقبل النهائي
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري الأبطال ويتأهل لقبل النهائي (رويترز)
18/4/2024

بلغ ريال مدريد الإسباني الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.

وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح بينما سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.

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وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 76 ليعوض هدف رودريجو مهاجم ريال في الدقيقة 12.

وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة بينما صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.

المصدر : رويترز