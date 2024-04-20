الأهلي المصري يقترب من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي (فيديو)

قطع فريق الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله بدون أهداف خارج ملعبه بلوبومباشي مع مضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة للصعود للمباراة النهائية بينما يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز للتأهل للنهائي.

وأخفق الفريقان على مدار شوطي اللقاء في هز الشباك بسبب عدم الفاعلية الهجومية وندرة الفرص الخطيرة على المرميين في ظل مخاوف كلا الفريقين من استقبال هدف يربك الحسابات.

وكاد الأهلي يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى من اللقاء عندما لُعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء لمسها أحد مدافعي مازيمبي لتصل إلى وسام أبو علي في الناحية اليسرى من داخل منطقة الست ياردات ليقابلها بضربة رأس إلى خارج المرمى.

وعاد الأهلي لتهديد مرمى مازيمبي عندما انطلق رضا سليم بالكرة من الناحية اليمنى، ومرر كرة عرضية أرضية قابلها وسام أبو علي بتسديدة أرضية تصدى لها حارس مازيمبي اليو فاتي.

وائل جمعة يتحدث عن أداء الأهلي في مباراته اليوم أمام مازيمبي في ذهاب نصف نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا#دوري_أبطال_أفريقيا | #مازيمبي_الاهلي #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/g50VCrsJVF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024

وكاد ليكونزا يفتتح التسجيل لفريق مازيمبي في الدقيقة 19 عندما لُعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيمن إلى ليكونزا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة باتجاه المرمى، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي تألق وتصدى لها لتصطدم بالمهاجم مرة أخرى قبل أن تخرج لركلة مرمى.

وظل اللعب منحصرًا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول التي شهدت فرصة خطيرة لمازيمبي عندما توغل لوزولو بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها شوبير، ليطلق بعدها الحكم صفارة نهاية هذا الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48، هدد فريق مازيمبي مرمى الأهلي عندما سدد زيمانجا سوزي كرة قوية من الناحية اليمنى تصدى لها شوبير ببراعة.

بعدها فشل كلا الفريقين في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 86 عندما لُعبت تمريرة خلف المدافعين إلى كهربا الذي دخل بها منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى طاهر محمد طاهر الذي سدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي مازيمبي وخرجت لركلة ركنية لم تُستغل.

ورد مازيمبي في الدقيقة 89 عندما لُعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي ارتقى إليها إرنست لوزولو سيتا وقابلها بضربة رأس قوية لكنها مرت بجوار القائم لمصطفى شوبير، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

⚽️ الأهلي يعود بالتعادل من أرض مازيمبي في ذهاب نصف النهائي ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أفريقيا | #مازيمبي_الاهلي#TotalEnergiesCAFCLhttps://t.co/Wp1Qw71IFy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024

وبهذه النتيجة، يتأجل الحسم لمباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، إلا أن فرصة الفريق المصري تبدو أفضل في ملعبه ووسط جمهوره للعبور إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد فوزه ذهابًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وإيابًا بثنائية نظيفة، بينما تأهل مازيمبي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالتعادل سلبًا على أرضه، والفوز بهدفين لهدف خارج ملعبه.