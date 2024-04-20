هدف قاتل من برناردو سيلفا يقود سيتي للفوز على تشيلسي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد (فيديو)

سجل برناردو سيلفا هدفا قبل النهاية قاد به مانشستر سيتي لفوز صعب (1-0) على تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليقف سيتي على بُعد خطوة واحدة من الحفاظ على اللقب إذ يلتقي في النهائي مع الفائز في مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد، غدا الأحد.

وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وعوض مانشستر سيتي بهذا الفوز خيبة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، الأربعاء الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي والثامن في تاريخه.

أما تشيلسي فقد واصل إخفاقه، ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير/شباط الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.

وفشل الفريق اللندني أيضا في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه حيث سبق له الفوز باللقب 8 مرات آخرها في عام 2018 بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.

وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، غدا الأحد.

وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي في يوم 25 مايو/أيار المقبل.