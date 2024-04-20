هدف قاتل من برناردو سيلفا يقود سيتي للفوز على تشيلسي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد (فيديو)
سجل برناردو سيلفا هدفا قبل النهاية قاد به مانشستر سيتي لفوز صعب (1-0) على تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليقف سيتي على بُعد خطوة واحدة من الحفاظ على اللقب إذ يلتقي في النهائي مع الفائز في مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد، غدا الأحد.
وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.
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وعوض مانشستر سيتي بهذا الفوز خيبة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، الأربعاء الماضي.
⚽️🔥 برناردو سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي_تشيلسي #FACup pic.twitter.com/AfPKVWNxOp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024
وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي والثامن في تاريخه.
أما تشيلسي فقد واصل إخفاقه، ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير/شباط الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.
😠💢 ما هذا الغضب يا غوارديولا؟#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي_تشيلسي #FACup pic.twitter.com/8xZrpdA0xY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024
وفشل الفريق اللندني أيضا في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه حيث سبق له الفوز باللقب 8 مرات آخرها في عام 2018 بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.
🤯 ماذا فعلت يا جاكسون؟!
🧐 هل كان متسللاً؟#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي_تشيلسي #FACup pic.twitter.com/3ImyTpugbX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024
وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، غدا الأحد.
وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي في يوم 25 مايو/أيار المقبل.
🧐✍️ هل حرم الحكم تشلسي من ركلة جزاء؟#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي_تشيلسي #FACup pic.twitter.com/epIYNQcLHv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024