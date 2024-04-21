الترجي التونسي يهزم صن داونز بهدف في رادس بذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

اكتفى فريق الترجي التونسي بالفوز على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-0) في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مساء السبت.

وسجل المهاجم البرازيلي يان ميديرو ساس في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

يلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في بريتوريا.

ويصعد الفائز من هذه المباراة لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الفائز من الأهلي المصري ومازيمبي اللذين تعادلا بدون أهداف، في وقت سابق السبت، بالكونغو الديمقراطية.

نشط الترجي هجوميا في الدقائق الأولى سعيا لإدراك هدف مبكر في أول 10 دقائق لكن من دون محاولات خطيرة على المرمى باستثناء كرة عرضية من أمين بن حميدة، أمسكها رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الذي خرج أيضا ليبعد محاولة أخرى أمام رودريجو رودريغيز بعد تمريرة من غيلان الشعلالي.

وكانت محاولات الفريق الجنوب إفريقي أكثر خطورة حيث سدد لوكاس ريبيرو في العارضة بالدقيقة 14 لكن الحكم أشار بوجود تسلل بينما سدد مارسيلو أليندي كرة أخرى فوق العارضة بالدقيقة 17.

وفي الدقيقة 37 سجل صن داونز هدفا بقدم ثيمبا زواني ولكن فرحة الضيوف لم تكتمل بسبب وقوع ثيمبينكوسي لورش الذي مرر الكرة في مصيدة التسلل.

واستفز هذا الهدف معنويات لاعبي الترجي وكاد الفريق التونسي أن يهز الشباك لكن تسديدة رودريجو رودريغيز ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 38 لترتد إلى حسام تقا الذي أكمل الكرة نحو الشباك ولكن مدافع صن داونز أبعدها ببراعة برأسه من على خط المرمى.

وبعدها بـ(3) دقائق مرر رودريجو رودريغيز كرة إلى مواطنه البرازيلي يان ساس لينفرد بالمرمى ويسدد في شباك صن داونز ليحرز الهدف الأول للترجي.

وبدأ الفريق الجنوب إفريقي الشوط الثاني بضغط هجومي قوي سعيا لتسجيل هدف في أول ربع ساعة حيث وصل إلى مرمى الترجي بـ (3) ثلاث محاولات خطيرة للثنائي لورش ولوكاس ريبيرو بينما تصدى أمان الله ممفيش حارس الترجي لكرة ثيمبا زواني في الدقيقة 59.

كما أسرع رولاني موكوينا مدرب صن داونز بتنشيط مفاتيحه الهجومية بإشراك الرباعي بيتر شالوليلي ونيو ماييما وثابيلو ماسيكو وثابيلو مورينا من على مقاعد البدلاء.

ورد ميغيل كاردوسو مدرب الترجي بإشراك 5 بدلاء في الشوط الثاني وهم أسامة بوقرة ورائد بوشنيبة ومحمد علي بن حمودة وزكريا العايب وأونوتشي أوجبيلو.

واصل صن داونز سيطرته ومساعيه الهجومية حيث سدد مدافعه موتوبي مفالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أمان الله مميش حارس الترجي من المقص الأيسر في الدقيقة 85.

وامتد اللقاء لأكثر من 7 دقائق وقت بدل ضائع، صمد خلالها الترجي أمام ضيفه ليحقق الفريق التونسي فوزا ثمينا على ملعبه ووسط جماهيره يعزز من آماله قبل لقاء الإياب في جنوب إفريقيا.