6 أهداف مثيرة.. يونايتد يهزم كوفنتري بركلات الترجيح ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

قادت ركلات الترجيح فريق مانشستر يونايتد لبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب (4 / 2) على كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

⚽️⏯️ شاهد ركلات الترجيح من مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/RlOYX6i3Mc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن، بالتعادل (3 / 3)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة مانشستر يونايتد.

وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 23 قبل أن يضيف زميلاه هاري ماغواير وبرونو فيرنانديش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول و58 على الترتيب.

واستغل كوفنتري تراجع أداء نجوم مانشستر يونايتد واطمئنانهم المبالغ فيه على تحقيق الفوز، ليقلص إليس سيمز الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأبيض والسماوي في الدقيقة 71، فيما أضاف زميله كالوم أوهير الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد وصعوده للمباراة النهائية، حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء ترجمها حاجي رايت لهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمًا بالتساوي على شوطين، لم يشهد أي جديد، لتحسم ركلات الترجيح الموقف في النهاية.

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا في المباراة النهائية الشهر المقبل مع جاره اللدود مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي تغلب بهدف على تشيلسي، أمس السبت، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويطمع يونايتد في التتويج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه وتقليص الفارق الذي يفصله عن أرسنال، البطل التاريخي للمسابقة، إلى لقب وحيد، في حين يسعى مانشستر سيتي للفوز بالبطولة للمرة الثامنة.