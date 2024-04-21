6 أهداف مثيرة.. يونايتد يهزم كوفنتري بركلات الترجيح ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
قادت ركلات الترجيح فريق مانشستر يونايتد لبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب (4 / 2) على كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي للمسابقة.
⚽️⏯️ شاهد ركلات الترجيح من مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/RlOYX6i3Mc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
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وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن، بالتعادل (3 / 3)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة مانشستر يونايتد.
⚽️🔥 مكتوميناي يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/sSWTk50LYt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 23 قبل أن يضيف زميلاه هاري ماغواير وبرونو فيرنانديش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول و58 على الترتيب.
⚽️🔥 هاري ماغواير يعزز من تقدم الشياطين الحمر ويقربه من النهائي #كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/62nRiWRCme
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
واستغل كوفنتري تراجع أداء نجوم مانشستر يونايتد واطمئنانهم المبالغ فيه على تحقيق الفوز، ليقلص إليس سيمز الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأبيض والسماوي في الدقيقة 71، فيما أضاف زميله كالوم أوهير الهدف الثاني في الدقيقة 79.
⚽️🔥 كالوم أوهير يبصم على الهدف الثاني لكوفنتري سيتي ويقلص النتيجة#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/kzVCHdbr9C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد وصعوده للمباراة النهائية، حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء ترجمها حاجي رايت لهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمًا بالتساوي على شوطين، لم يشهد أي جديد، لتحسم ركلات الترجيح الموقف في النهاية.
⚽️🔥 رايت يدرك التعادل في الوقت القاتل من ركلة جزاء#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/HzUI6ZmNuP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وضرب مانشستر يونايتد موعدًا في المباراة النهائية الشهر المقبل مع جاره اللدود مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي تغلب بهدف على تشيلسي، أمس السبت، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.
ويطمع يونايتد في التتويج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه وتقليص الفارق الذي يفصله عن أرسنال، البطل التاريخي للمسابقة، إلى لقب وحيد، في حين يسعى مانشستر سيتي للفوز بالبطولة للمرة الثامنة.
🧐🔍 برأيك، هل كان متسللاً؟#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/PDIzGWqI6p
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024