رياضة|بريطانيا

ليفربول يعود للانتصارات بثلاثية في فولهام ويتمسك بآماله في المنافسة على الدوري الإنجليزي (فيديو)

ترينت أليكسندر أرنولد بادر بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول (رويترز)
21/4/2024

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا (3-1) على مضيفه فولهام، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 للمسابقة على ملعب (كرافن كوتاج) بالعاصمة البريطانية لندن.

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وبادر ترينت أليكسندر أرنولد بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31 لكن سرعان ما أدرك فولهام التعادل بواسطة تيموثي كاستاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وحسم ليفربول الأمور لمصلحته في الشوط الثاني، بعدما أضاف الهولندي ريان غرافينبيرخ والبرتغالي ديوجو غوتا الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 53 و72 على الترتيب.

 

وعلى غير العادة، فاجأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الجميع بإبقائه النجم الدولي محمد صلاح على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يقرر الدفع به في الدقيقة 74.

وويبدو أن السبب في ذلك يرجع لرغبة مدرب ليفربول في منح الراحة لصلاح قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه وجاره اللدود إيفرتون بـ(ديربي ميرسيسايد)، الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد وخسر أمام ضيفه كريستال بالاس في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعد خوضهما 33 لقاء، فيما يبتعد الفريقان بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي خاض 32 مباراة فقط.

وفي المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات