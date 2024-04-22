بضربة قاضية لبيلينغهام.. ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 ويقترب من حسم الدوري الإسباني (فيديو)
قلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة وهزمه بنتيجة 3 / 2 بعد “كلاسيكو” مثير على ملعب سانتياغو برنابيو في ختام منافسات الجولة 32 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين حيث أحرز هدفًا مبكرًا بعد مرور 6 دقائق من ركلة ركنية نفذها البرازيلي رافينيا، وقابلها المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن برأسه في الشباك.
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رأسية كريستنسن تسكن شباك الريال 🔥#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/5oDD7yqKcz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء نفّذها البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 18.
فينيسيوس يعادل النتيجة من علامة الجزاء 🔥#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/ttHFYUmkQW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وفي الدقيقة 69 لعب لامين يامال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين، وقابلها فيرمين لوبيز بقدمه في الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني مجددًا في النتيجة.
فيرمين يسجل ويحتفل أمام جمهور الريال على طريقة ميسي #كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/hD7X4A3uyh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وبعد 3 دقائق سجّل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد بعد كرة عرضية من فينيسيوس.
فاسكيز يستغل ثغرة دفاعية و يعدل الكفة مجددا #كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/5KrhCWit7l
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجّل جود بيلينغهام الهدف الثالث بعد كرة عرضية من زميله لوكاس فاسكيز.
بيلينغهام يحسم اللقاء على طريقته 👑#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/6ejvpJw3sq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وضع مدريديستا الآن 🕺#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/Ezmd4FWYXN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع منافسه برشلونة قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة، ويقترب بقوة من التتويج بلقب الدوري.
هل تجاوزت الكرة خط المرمى ؟ 🤔#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/lM6e6EQhIJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
هل كان يستحق برشلونة ركلة جزاء ؟
طارق ذياب يجاوب، ما رأيك؟ ✍️#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/7qGG6XXASK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وكرر الفريق المدريدي تفوقه على برشلونة للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بنتيجة (2 / 1) في “كلاسيكو” الدور الأول بالدوري، ثم الفوز بنتيجة (4 / 1) في نهائي كأس السوبر.