أولمبياد باريس: دعوة لمشاركة رياضيين فلسطينيين ولو أخفقوا في تصفيات التأهل

يُتوقّع أن يشارك ما بين ستة وثمانية رياضيين فلسطينيين في أولمبياد باريس الصيف المقبل، ومن المقرّر أن تدعو اللجنة الأولمبية الدولية بعضهم، ولو أخفقوا في تصفيات التأهل، بحسب ما قال رئيسها، الألماني توماس باخ.

وقال باخ في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مقرّ اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية “تعهّدنا بوضوح بأنه إذا لم يتأهل أي رياضي في أرض المنافسة، ستستفيد اللجنة الأولمبية الفلسطينية من بطاقات دعوة، على غرار أي لجنة أولمبية وطنية لم يتأهل رياضيوها (عبر التصفيات)”.

وعندما سُئل عن عدد هذه الدعوات، قال باخ “بين ست وثمان”، بحسب نتائج التصفيات “التي لا تزال مستمرّة في عدد من المسابقات”.

وأضاف باخ أن لجنته “منذ اليوم الأول للحرب على غزة، دعمت الرياضيين بأشكال مختلفة للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة تدريباتهم”.

مقارنة بين روسيا وإسرائيل

واستبعد باخ أن تكون اللجنة الدولية قد تعاملت مع روسيا بطريقة مختلفة بشأن هجومها على أوكرانيا، مقارنة بتعاملها مع إسرائيل وحربها على غزة.

وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، أُوقفت روسيا عن الكثير من الرياضات الدولية، ومُنع رياضيوها من المشاركة تحت علم بلادهم في أولمبياد باريس.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة تحت راية محايدة في الألعاب الأولمبية، بشرط عدم دعمهم علنًا للهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كما اشترطت اللجنة ألا يكونوا أعضاءً في نادٍ مرتبط بقوات الأمن الروسية.

وقال باخ “الوضع بين إسرائيل وفلسطين مختلف تمامًا”، مضيفًا أنه كان منصفًا في تصريحاته العلنية بشأن أوكرانيا، وهجوم حماس على إسرائيل و”العواقب المروّعة” للحرب على غزة.