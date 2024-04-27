الترجي يهزم صن داونز في عقر داره ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

بلغ الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه (1-0) على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، مساء الجمعة، ليتفوق (2-0) في مجموع مباراتي قبل النهائي.

وسيلعب الترجي الذي ضمن بلوغ كأس العالم للأندية الموسعة عام 2025، أمام الأهلي المصري حامل اللقب في النهائي.

وسجل رائد بوشنيبة هدف فوز الضيوف في الدقيقة 57 بتسديدة منخفضة خدعت رونوين وليامز حارس ماميلودي صن داونز.

الهدف هو الأول الذي يهز شباك صن داونز على ملعبه في النسخة الحالية من البطولة.

وتوقفت المباراة بعد نحو 20 دقيقة من البداية بسبب عاصفة رعدية تسببت في قطع الكهرباء عن بعض أجزاء الملعب، وطلب الحكم من لاعبي الفريقين التوجه لمقاعد البدلاء قبل الدخول لغرفة تبديل الملابس بسبب الظروف المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

توقف مباراة ماميلودي صنداونز والترجي بسبب سوء الأحوال الجوية#دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL https://t.co/kh4e3AoBGE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2024

وبعد نحو ساعة من توقف المباراة، عاد اللاعبون لأرض الملعب.

ووقف أمان الله مميش حارس الترجي أمام محاولات صاحب الأرض في الشوط الأول بعدما أبعد أكثر من فرصة أبرزها من المهاجم بيتر شالويلي الذي سدد من مدى قريب في وقت مبكر.

الترجي وصن داونز يتأهلان رسميا لمونديال الأندية 2025

وتأكدت مشاركة فريقا الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل بأمريكا.

وجاءت مشاركة الترجي وصن داونز في مونديال الأندية بعد وصول الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بالبطولة.

وجاء تأهل الترجي وصن داونز لمونديال الأندية بصفتهما أعلى الأندية تصنيفا، في التصنيف الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ،خلف الأهلي المصري ، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2021 و2023 والوداد المغربي، المتوج بلقب دوري الأبطال في موسم 2022.