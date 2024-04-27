“بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.. هتافات جماهير الأهلي المصري تهز الملعب قبل لقاء مازيمبي الكونغولي (فيديو)

لم تفوت جماهير نادي الأهلي المصري الحاضرة خلال مباراة الفريق أمام نادي مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فرصة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهتفت له داعمة قبل بدء المباراة.

وبأعلى صوتها هتفت جماهير المارد الأحمر من داخل مدرجات ملعب القاهرة الدولي “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”.

يأتي ذلك بعد أيام شهدت فيها مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وطالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ الاتفاق مع شركتين تعاقد النادي معهما، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

نتيجة المباراة

وفي المباراة سجل محمد عبد المنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني قادت الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتعادل الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة القارية، سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وأصبح الأهلي حامل اللقب على بُعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياسي في البطولة القارية والتتويج بلقبها للمرة 12.

ويخوض الأهلي مواجهة عربية خالصة في النهائي الخامس له على التوالي عندما يلتقي مع الترجي التونسي الذي كرر اليوم فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.