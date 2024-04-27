للمرة الـ17 في تاريخه.. الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تأهل الأهلي المصري إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي (3-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 83، واختتم أكرم توفيق أهداف الأهلي في الدقيقة (12) من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد الأهلي للمباراة النهائية للمرة السابعة عشرة في تاريخه، فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-0).

فيما تخطى فريق مازيمبي عقبة بيترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بنتيجة (2-1).

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وسط محاولات من مازيمبي للضغط على حامل الكرة منذ بداية اللقاء لإرباك لاعبي الأهلي.

وأدى هذا إلى انحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء.

وبمرور الوقت فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم، في المقابل اضطر فريق مازيمبي للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الأهلي.

وأهدر الأهلي أولى الفرص الخطرة في الدقيقة العاشرة عندما مرر علي معلول كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء تسلمها عمرو السولية وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس أليو فاتي.

وعاد السولية لإهدار فرصة جديدة في الدقيقة التالية عندما لعبت كرة ساقطة خلف مدافعي مازيمبي أبعدها الحارس، لترتد إلى السولية الذي لعبها باتجاه المرمى الخالي من حارسه، لكن دفاع مازيمبي شتت الكرة.

وفي الدقيقة 19 كاد أحمد عبد القادر أن يسجل هدف التقدم للأهلي عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء مازيمبي ارتقى إليها عبد القادر، وقابلها بضربة رأس قوية حولها الحارس فاتي بأطراف أصابعه لركلة ركنية لم تستغل.

واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وسط تنظيم دفاعي جيد من فريق مازيمبي الذي تمكن من إفساد المحاولات الهجومية كافة للأهلي، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرًا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 43 التي شهدت أولى المحاولات الهجومية لفريق مازيمبي عندما سدد سوزي زيمانجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير، حارس الأهلي.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول دون جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضًا التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي ينتصر على مازيمبي ويصل إلى النهائي مجدداً ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL https://t.co/HIEbMxe0JO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2024

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 48 كاد فريق مازيمبي أن يفتتح التسجيل عندما لعبت ركلة ركنية من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أوسكار تشيكومب بتسديدة قوية من الناحية اليمنى من على حدود منطقة الست “ياردات”، لكن أكرم توفيق أبعدها من على خط المرمى.

أعطت هذه الهجمة الثقة للاعبي مازيمبي الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وهو ما جعل لاعبي الأهلي يتراجعون لوسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس.

وأسفر ضغط مازيمبي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدها رامي ربيعة برأسه قبل أن تصل إلى جويل بيا، لتصل إلى فيليبي كينزومبي في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، ليمرر كرة عرضية ارتقى إليها بيا وقابلها بضربة رأس قوية لتعانق كرته الشباك.

ولكن عاد الحكم لتقنية حكم “الفيديو” المساعد، وألغى الهدف بداع أن الكرة لمست يد بيا أثناء قيام ربيعة بإبعاد الكرة.

ومع استئناف اللعب فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم، ليتراجع لاعبو مازيمبي لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة شباكهم.

وشهدت الدقيقة 64 فرصة خطرة للأهلي عندما سدد بيرسي تاو كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتلمس يد الحارس فاتي، ثم اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن يمسك بها.

وفي الدقيقة 68 سجل الأهلي هدف التقدم عندما لعب علي معلول ركلة ركنية من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة جزاء مازيمبي حيث ارتقى إليها محمد عبد المنعم وقابلها بضربة رأس، ليفشل فاتي في التعامل معها لتعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف كثف فريق مازيمبي من محاولاته الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه، تراجع الأهلي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلًا الاندفاع الهجومي للفريق الكونغولي.

وكاد عبد القادر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 عندما تسلّم تمريرة بينية وانطلق بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية ضعيفة تصدى لها فاتي بسهولة.

وفي الدقيقة 83 سجل الأهلي الهدف الثاني عندما مرر علي معلول كرة عرضية رائعة قابلها وسام أبو علي بتسديدة على الطائر، لتعانق الكرة الشباك.

بعد تلك الهجمة انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة (12) من الوقت بدل الضائع للمباراة التي شهدت تسجيل الأهلي للهدف الثالث عندما مرر إمام عاشور كرة بينية للمنطلق من الخلف أكرم توفيق ليدخل بها منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، وسدد كرة أرضية قوية خادعت الحارس فاتي وعانقت الشباك ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي (3-0).