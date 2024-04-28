أرسنال يهزم توتنهام هوتسبير 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي (فيديو)

اجتاز أرسنال إحدى العقبات المهمة في حملته نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي.

وحسم أرسنال ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن لمصلحته، عقب فوزه المثير (3-2) على مضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ35 للمسابقة.

جاء الهدف الأول لأرسنال عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الدنماركي بيير اميل هوبيرج، لاعب توتنهام، هدفًا عكسيًا للضيوف في الدقيقة 15، فيما أضاف بوكايو ساكا والألماني كاي هافيرتز الهدفين الثاني والثالث لفريق (المدفعجية) في الدقيقتين 27 و38 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، قلص الأرجنتيني كريستيان روميرو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 64، فيما أضاف زميله الكوري الجنوبي هيونج مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، إلى 80 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 35 مباراة، متفوقًا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب 33 لقاء في البطولة حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الـ(6) الأخيرة بالمسابقة، عند 60 نقطة في المركز الخامس من 33 مباراة، بفارق 7 نقاط خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي لعب 35 لقاء في المسابقة.

وجاءت المبادرة الهجومية من جانب لاعبي أرسنال، الذين استحوذوا على الكرة مبكرًا، لكن بلا فاعلية على مرمى توتنهام.

بمرور الوقت، داخل لاعبو توتنهام لأجواء اللقاء، وسدد جيمس ماديسون من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وجاءت الدقيقة 15 لتشهد الهدف الأول لأرسنال، الذي جاء عن طريق بيير إميل هويبرج بالخطأ في مرماه من كرة عرضية من ركلة ركنية عن طريق بوكايو ساكا من الطرف الأيمن حاول بيير إميل هويبرج تشتيت الكرة لتسكن شباك الإيطالي جوليلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام.

حاول توتنهام إدراك التعادل سريعًا، وتابع كريستيان روميرو ركلة حرة نفذها ماديسون عرضية في الدقيقة 20، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى أرسنال.

شدد توتنهام من هجماته، وأحرز ميكي فان دي فين هدفًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، لكنه ألغي بداعي وقوع اللاعب الهولندي في مصيدة التسلل.

ولم تمر سوى 3 دقائق، حتى أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لأرسنال، بعدما تلقى تمريرة رائعة من كاي هافيرتز إثر هجمة مرتدة سريعة، ليسدد كرة زاحفة من على يمين منطقة الجزاء، ويضعها على يمين حارس توتنهام وتعانق الشباك.

واصل لاعبو توتنهام شن هجماتهم في محاولة لتقليص الفارق، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن بالنسبة للفريق المضيف، بعدما أحرز هافيرتز الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 38.

وتابع هافيرتز كرة عرضية طريق ديكلان رايس من ركلة ركنية من الطرف الأيسر ليسدد ضربة رأس متقنة إلى داخل الشباك.

وأضاع هيونج مين سون فرصة لتوتنهام لتقليص النتيجة في الدقيقة 43، حيث تسلم تمريرة طولية رائعة من روميو، وسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثلاثية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني باستحواذ متبادل على الكرة، وكاد ساكا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 54، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق هافيرتز، ليسدد مباشرة في حراسة دفاع توتنهام، لكن فيكاريو تصدى للكرة بقدمه.

وأعاد رميرو الأمل لتوتنهام في العودة للقاء، بعدما سجل هدفًا للفريق الأبيض في الدقيقة 64.

واستغل روميرو هفوة ساذجة من الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال، الذي مرر الكرة بالخطأ إليه، ليروض الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة بكل أريحية، واضعًا الكرة زاحفة على يمين الحارس، الذي ارتمى في الجهة المقابلة ليقلص الفارق إلى هدفين.

أسرع توتنهام من إيقاعه من أجل تسجيل هدف آخر، لا سيما في ظل تراجع أداء لاعبي أرسنال، وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تعرض بن دافيز لضربة من ديكلان رايس، داخل منطقة الجزاء.

آرسنال يواصل عروضه القوية ويحسم المواجهة أمام توتنهام في دربي شمال لندن ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_آرسنال https://t.co/IxgThm4yEQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024

ونفّذ هيونج مين سون ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة قوية على يمين رايا، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتحتضن الشباك، مسجلًا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 87.

حاول توتنهام إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، وحاصر لاعبي أرسنال في منطقة الجزاء، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 3 / 2، ليواصل توحده على قمة جدول الترتيب.