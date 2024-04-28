مانشستر سيتي يشدد الخناق على أرسنال بثنائية في نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا (2-0) على مضيفه نوتينغهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

وافتتح الكرواتي يوشكو جفارديول التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 فيما أضاف النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 71، لينفرد مجددا بصدارة هدافي المسابقة في الموسم الحالي.

ورفع هالاند رصيده التهديفي في المسابقة إلى 21 هدفًا حتى الآن، ليتقدم إلى القمة منفردا بعدما فض شراكته مع كول بالمر، لاعب تشيلسي، الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 20 هدفًا.

وكان هذا هو الهدف الأول لهالاند، منذ أن صام عن التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة لمانشستر سيتي بمختلف المسابقات، حيث يعود آخر هدف له إلى 13 إبريل/نيسان الجاري، حين أحرز من ركلة جزاء خلال فوز الفريق السماوي 5 / 1 على ضيفه لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.

كيفين دي بروين لا حل له في التمريرات الحاسمة 💥 دي بروين يمرر وهالاند يسجل ⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/driGG8M88e — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال (المتصدر)، علما بأن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد نوتينغهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء بالبطولة، قبل خوض مبارياته الثلاث الأخيرة.