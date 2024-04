مقتل لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي رميا بالرصاص

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الخميس، مقتل لاعبه لوك فلورز (24 عامًا)، رميًا بالرصاص خلال عملية سطو بالسلاح على سيارته في إحدى محطات الوقود بمدينة جوهانسبرغ.

وكتب النادي على حسابه بمنصة “إكس”: “ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقدَ حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية (الأربعاء) خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ”.

وأضاف: “أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب، وتتعامل الحكومة مع الأمر وسيتم إرسال المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، لترقد روحه العزيزة بسلام”.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024