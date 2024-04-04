مقتل لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي رميا بالرصاص

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الخميس، مقتل لاعبه لوك فلورز (24 عامًا)، رميًا بالرصاص خلال عملية سطو بالسلاح على سيارته في إحدى محطات الوقود بمدينة جوهانسبرغ.

وكتب النادي على حسابه بمنصة “إكس”: “ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقدَ حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية (الأربعاء) خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ”.

وأضاف: “أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب، وتتعامل الحكومة مع الأمر وسيتم إرسال المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، لترقد روحه العزيزة بسلام”.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time. The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41 — Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024

وأفادت صحيفة “صنداي وورلد” المحلية أن المتحدث باسم شرطة غوتنغ عيّن فريقًا من المحققين من مكتب المقاطعة للتحقيق والبحث عن المشتبه بهم.

وقال المتحدث، إن الضحية قاد سيارته “فولكس فاغن غولف 8 جي تي آي” حمراء إلى محطة البنزين وفي أثناء انتظاره لخدمة عامل البنزين، واجهه رجلان مسلحان جاءا يقودان سيارة “BMW” بيضاء.

وأضاف أن المشتبه بهما وجها إليه سلاحًا ناريًا وأخرجاه من سيارته، ثم أطلقا عليه النار مرة واحدة في الجزء العلوي من جسده.

وقال ماسوندو، إن أحد المشتبه بهم انطلق بسيارة الضحية، وتبعه شريكه.

وانضم فلورز، إلى كايزر تشيفز، في صفقة انتقال حر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قادمًا من نادي سوبر سبورت يونايتد.

ولعب فلورز، 70 مباراة مع فريق سوبر سبورت يونايتد، الذي انضم إليه من فريق أوبنتو، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في عام 2018.