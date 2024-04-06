السيتي يقلب تأخره أمام كريستال بالاس إلى فوز 4-2 ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أشعل فريق مانشستر سيتي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدفين، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في افتتاح منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح الفرنسي جون ماتيتا التسجيل لكريستال مبكرًا في الدقيقة الثالثة من انطلاق اللقاء، وأدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، سجل ريكو لويس الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 47، وعزز النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 66.

وأضاف دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 70، وقلص الفرنسي أودسون إدوارد النتيجة بالهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ليفربول، الذي سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، الأحد، ومتقدمًا بفارق نقطتين عن أرسنال، الثالث، الذي سيواجه هو الآخر برايتون لاحقًا.

في المقابل، توقف كريستال بالاس عند 30 نقطة بعد أن واصل نزيف النقاط للمباراة الخامسة على التوالي، بتلقيه 3 خسائر وتحقيق تعادلين، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

ويحل أرسنال ضيفًا على برايتون أند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم، بينما سيزور ليفربول ملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد.