السيتي يقلب تأخره أمام كريستال بالاس إلى فوز 4-2 ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي (فيديو)
أشعل فريق مانشستر سيتي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدفين، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في افتتاح منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.
ماتيتا يفاجئ مانشستر سيتي بهدف مبكّر 😱#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/1vyevPI2zC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
اقرأ أيضاlist of 4 items
صلاح يقود ليفربول لتصدُّر الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون 3-1 (فيديو)
ليفربول ينتفض ويهزم بورنموث بثلاثية رغم طرد ماك أليستر (فيديو)
صلاح يغضب بعد تغييره في مباراة تشلسي وكلوب يعلق (فيديو)
انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح الفرنسي جون ماتيتا التسجيل لكريستال مبكرًا في الدقيقة الثالثة من انطلاق اللقاء، وأدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة 13.
دي بروين يعادل الكفة سريعاً بهدف رائع 🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي | #كريستال_بالاس pic.twitter.com/CY4BvW02hF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وفي الشوط الثاني، سجل ريكو لويس الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 47، وعزز النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 66.
⚽️🥅 ريكو لويس يمنح التقدم للسيتيزنز ويسجل الهدف الثاني#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/PYWWjtHZYS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وأضاف دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 70، وقلص الفرنسي أودسون إدوارد النتيجة بالهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.
⚽️🔥 هالاند يُسجل أخيراً بعد تمريرة مميزة من دي بروين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/96a6k89R0Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ليفربول، الذي سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، الأحد، ومتقدمًا بفارق نقطتين عن أرسنال، الثالث، الذي سيواجه هو الآخر برايتون لاحقًا.
⚽️🔥 تناغم رائع بين غريليتش، رودري ودي بروين يثمر عن الهدف الرابع للسيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/g7yGRIM8uL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
في المقابل، توقف كريستال بالاس عند 30 نقطة بعد أن واصل نزيف النقاط للمباراة الخامسة على التوالي، بتلقيه 3 خسائر وتحقيق تعادلين، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.
ويحل أرسنال ضيفًا على برايتون أند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم، بينما سيزور ليفربول ملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد.