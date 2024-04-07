روس كوك.. أول عدّاء يقطع قارة إفريقيا بالكامل (شاهد)

أكمل روس كوك عدّاء “الماراثون” للمسافات الطويلة مسيرته عبر قطع مسافة قارة إفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى تونس، الأحد، عقب السفر عبر 16 دولة في رحلة استمرت 352 يومًا تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.

وبدأ كوك مغامرته في إبريل/نسيان الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة، وهي قرية لاغولهاس في جنوب إفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعًا مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر.

“المهمة اكتملت”

وكتب كوك عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “أول شخص على الإطلاق يركض بطول إفريقيا بأكملها. المهمة اكتملت”.

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH — Russ Cook (@hardestgeezer) April 7, 2024

“أصعب رجل”

ومر العداء كوك (27 عامًا) عبر ناميبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية والكونغو والكاميرون ونيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا والجزائر، قبل أن يصل إلى رأس أنجلة في تونس، مساء اليوم.

وجمع رياضي سباقات التحمل، الذي يطلق على نفسه اسم “أصعب رجل”، أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية طوال الرحلة.

وقال سيمون كليما من منصة (جيفستار) الخيرية “الهدف الرئيس هو تحدي نفسك والقيام بشيء مذهل وهو ما تدور حوله سلسلة أصعب رجل غريب”.

وأضاف “في الوقت نفسه، نجمع الكثير من الأموال لبعض القضايا المهمة حقًا، وهذا يحدث على منصة جيفستار لذلك نحن محظوظون جدًا بحدوث ذلك”.

وتابع “حتى الآن تم جمع ما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني (758160 دولارًا) لصالح جمعيتين خيريتين، وهما “ساندبلاست” ومؤسسة العدو الخيرية، ونأمل أن نصل إلى مليون إسترليني. أن يجمع روس مليون جنيه إسترليني خلال حملة جمع التبرعات الخاصة به. هذا هو الهدف”.