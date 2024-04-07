صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة ويقوده للتعادل بهدفين مع مانشستر يونايتد (فيديو)

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه (2-2)، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

وتبدلت الأمور تمامًا في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50 مستغلًا تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه، لاعب ليفربول.

⚽️🔥🔥 برونو فيرنانديز يباغت الجميع ويعدل النتيجة للشياطين الحمر بعد خطأ فادح من كوانساه#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/BSKnNL0QVZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2024

وبينما بحث لاعبو ليفربول عن معاودة التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفًا في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وزار محمد صلاح مرمى يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن هز شباكه في لقاء الناديين ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، كما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يهز شباك يونايتد في 4 مباريات متتالية بالمسابقة على ملعب (أولد ترافورد) معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر).

⚽️🥅 محمد صلاح يعدل النتيجة لليفربول من ركلة جزاء 🤔 ما رأيك، هل أصاب الحكم بقرار احتسابها؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/4cRcLZHusn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2024

ويعد مانشستر يونايتد الضحية المفضلة لصلاح، بعدما استقبل أكبر عدد من أهداف (الدولي المصري) طوال مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، التي بدأت عام 2012، حيث بات هذا هو هدفه الـ14 في 15 مباراة لعبها ضده في البطولات كلها.

وأصبح هذا هو التعادل الـ52 في الدوري الإنجليزي، مقابل 69 انتصارًا لمانشستر يونايتد و61 فوزًا لليفربول، كما أنه الثاني هذا الموسم، بعدما سبق أن تعادل الفريقان من دون أهداف على ملعب (آنفيلد) في لقاء الفريقين بالدور الأول للبطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبصفة عامة، بات هذا هو التعادل الـ60 بين الناديين في المسابقات جميعها، بينما حقق مانشستر يونايتد 83 فوزًا على ليفربول، الذي انتزع 71 انتصارًا.

وبعدما أضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزًا وحيدًا في مبارياته الـ6 الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.