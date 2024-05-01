ريال مدريد يفرض التعادل 2/2 على بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فرض ريال مدريد الإسباني التعادل 2/2 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور في الدقيقة 24، وردّ الفريق الألماني بهدفين سجلهما ليروي ساني وهاري كين من ركلتَي جزاء في الدقيقتين 53 و.57.

وسجل فينيسيوس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، ليفشل الفريق البافاري في كسر عقدة ريال مدريد حيث يرجع آخر فوز له بنتيجة 1/2 في عام 2012.

ويمنح هذا التعادل أفضلية نسبية لريال مدريد قبل مباراة الإياب التي ستقام وسط جماهيره في ملعب سانتياجو برنابيو، الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وفرّط الفريق البافاري في فرصة ثمينة لإسعاد جماهيره بهدف مبكر، حيث أهدر ليروي ساني فرصة مؤكدة بعد مرور 40 ثانية بتسديد الكرة في جسد الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وواصل بايرن ضغطه المبكر بأكثر من محاولة في أول ربع ساعة حيث سدد هاري كين في أحضان لونين، بينما سدد ساني وجمال موسيالا أكثر من كرة فوق العارضة وبجوار القائم.

وفي الدقيقة التاسعة، كاد كين يخدع لونين بتسديدة كرة بعيدة من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس الأوكراني لكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

ووسط سيطرة بافارية تامة، مرر توني كروس كرة بينية وضعت فينيسيوس في انفراد تام ليسدد البرازيلي بسهولة في شباك مانويل نوير، ليتقدم ريال مدريد في النتيجة، ويسجل فينيسيوس هدفه الرابع في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأحبط هذا الهدف معنويات لاعبي بايرن، وبدأ ريال مدريد يتحكم تدريجيا في تهدئة إيقاع اللقاء بينما كسره هاري كين بتسديد كرة بجوار القائم من ركلة حرة في الدقيقة 42، قبل أن يطلق الحكم صفارة انتهاء الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة حيث تصدى مانويل نوير ببراعة لتسديدة من توني كروس في الدقيقة 51، ليقلب الطاولة تماما لصالح فريقه حيث سجل ساني هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وبعدها بدقائق قليلة، تعرّض جمال موسيالا لعرقلة من لوكاس فاسكيز ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها هاري كين بنجاح في الدقيقة 57 ليتقدم بايرن ميونخ بهدف ثان، ويسجل النجم الإنجليزي هدفه الثامن في دوري الأبطال هذا الموسم.

وكاد فينيسيوس يستغل ارتباك مدافعي بايرن ميونخ مع نوير، لتضيع فرصة التعادل على الفريق المدريدي في الدقيقة 64.

وردّ الفريق البافاري بفرصتين، الأولى بتسديدة لهاري كين بجوار القائم في الدقيقة 67، وبعدها بثوان لعب جوشوا كيميتش ركلة ركنية ارتقى إليها إيريك داير برأسية قوية، أمسكها لونين.

وفي الدقيقة 79، أضاع فينيسيوس فرصة جديدة للتعادل بتسديد الكرة في جسد مانويل نوير بعد تمريرة متقنة من لوكا مودريتش الذي حل بديلا لتوني كروس.

وترجم ريال مدريد تفوقه بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بعد عرقلة كين مين جاي مدافع بايرن ميونخ لرودريغو مهاجم ريال مدريد، وسجل منها فينيسيوس الهدف الثاني له ولفريقه.

وكاد البديل سيرجي غنابري يسجل هدفا ثالثا بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة بعيدا فوق العارضة، وبعدها هدأ إيقاع الفريقين وارتضيا بالتعادل قبل موقعة الإياب في إسبانيا.