مبابي يعلن الرحيل عن باريس سان جيرمان

أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، مساء اليوم الجمعة، رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون أسابيع.

وقال مبابي في مقطع “فيديو” عبر منصة “إكس”: “هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أستمر وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد”.

وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر وجهته القادمة في “الفيديو”.

وتوترت العلاقات بين مبابي والنادي منذ أن رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

وتم استبعاد اللاعب من تشكيلة الفريق لأسابيع عدة خلال الصيف الماضي.

وكان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، في طريقه لمغادرة النادي مجانًا بنهاية موسم 2021-2022، ومدد عقده العام الماضي بعدما رفض باريس سان جيرمان عرضًا من ريال مدريد.

وفاز مبابي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 في روسيا، كما حل وصيفًا في نسخة قطر 2022.