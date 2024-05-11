رياضة|بريطانيا

غفارديول يقود “سيتي” لصدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير برباعية نظيفة على فولهام (فيديو)

غفارديول يحتفل بعد تسجيل الهدف الثالث لـ"سيتي" والثاني له (رويترز)
11/5/2024-|آخر تحديث: 11/5/202408:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول هدفين، ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز برباعية على مضيفه فولهام في المرحلة الـ37 من المسابقة، اليوم السبت.

بهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال، الذي سيلعب الأحد مع مانشستر يونايتد.

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ووضع غفارديول “سيتي” في المقدمة في الدقيقة 13 بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن دي بروين.

وضاعف “سيتي” النتيجة بتسديدة قوية من فودن في الدقيقة 59، قبل أن يضيف غفارديول الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 71.

وأكمل خوليان ألفاريز رباعية “سيتي” من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب مخالفة ارتكبها عيسى ديوب لاعب فولهام الذي طرده الحكم.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي لـ”سيتي” في الدوري منذ التعادل مع أرسنال في مارس/آذار الماضي، كما أنه الفوز الـ16 تواليًا على فولهام في جميع المسابقات.

المصدر : رويترز