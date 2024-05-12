أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على مانشستر يونايتد (فيديو)
استغل لياندرو تروسار لاعب أرسنال خطأ دفاعيا ليقود فريقه للفوز (1-0) على مانشستر يونايتد واعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
وبفوزه الثاني في آخر 17 مباراة خاضها على ملعب أولد ترافورد، ارتفع رصيد أرسنال إلى 86 نقطة قبل مباراة واحدة على النهاية، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان.
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وسجل تروسار الهدف في الدقيقة 20 عندما انطلق كاي هافرتس، من دون مقاومة تذكر في الجانب الأيمن قبل أن يلعب الكرة إلى داخل منطقة الجزاء ليضعها اللاعب البلجيكي في الشباك.
⚽️🔥 تروسارد يفتتح التسجيل لآرسنال في الدقيقة 20#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_ارسنال #PremierLeague pic.twitter.com/CoROsbsjIV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024
وجاءت الدقائق الأخيرة مشحونة تصدى خلالها أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد لمحاولات من البديل غابرييل مارتينيلي وديكلان رايس.
ويحتل يونايتد المركز الثامن قبل مباراتين على النهاية بفارق 3 نقاط خلف نيوكاسل في ظل مساعيه لحجز مقعد في بطولة قارية الموسم المقبل.
آرسنال يحقق فوزاً ثميناً على مانشستر يونايتد ويتصدّر مؤقتاً
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_ارسنال#PremierLeaguehttps://t.co/rLXWBguupb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024