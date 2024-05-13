نهضة بركان يهزم الزمالك 2-1 في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية (فيديو)
سجل نهضة بركان المغربي هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-1 على ضيفه الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مساء الأحد، على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان (بطل المسابقة مرتين) التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب، فيما يحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحصد البطولة للمرة الثانية.
وضغط نهضة بركان، الذي سانده الآلاف من جماهيره، مبكرا وسدد النشيط يوسف الفحلي من داخل المنطقة بعد ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة لكن الكرة مرت فوق العارضة.
وأثمر ذلك الضغط بعدما حصل الفحلي على ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة من تقنية حكم الفيديو المساعد بعد عرقلته من حسام عبد المجيد.
سامي الطرابلسي: شوط أول مميز لنهضة بركان#كأس_الاتحاد_الافريقي #نهضة_بركان #الزمالك#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/xlGNGsZLAi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024
وتمكن إيسوفو دايو من تحويل ركلة الجزاء بهدوء في مرمى محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 13 بعدما سدد على يمين حارس الضيوف.
وعزز المدافع عادل تاحيف تقدم نهضة بركان في الدقيقة 32 بضربة رأس من مسافة قريبة بعد ركلة حرة من الناحية اليمنى.
⚽️🥅 عادل تاحيف من رأسية متقنة يعزز تقدم نهضة بركان#كأس_الاتحاد_الافريقي #نهضة_بركان #الزمالك#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/pC8KtUdPeZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024
وأنقذ حمزة الحمياني حارس بركان فريقه من تلقي هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح قابلها سيف الدين الجزيري بضربة رأس متقنة لكن الحمياني أبعد الكرة ببراعة إلى ركنية.
وقلص الزمالك النتيجة مباشرة بعد نهاية الاستراحة بضربة رأس من الجزيري بعد تمريرة عرضية متنقة من أحمد سيد (زيزو).
🧐✍️ هل سيكون لهذا الهدف تأثير قوي على مباراة الإياب؟#كأس_الاتحاد_الافريقي | #نهضة_بركان | #الزمالك #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/IHHPSnT3rT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024
وكاد نهضة بركان يضيف الهدف الثالث عندما سدد المهاجم يوسف مهري من خارج المنطقة في الدقيقة 62 لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.
ورد الزمالك بعد 4 دقائق بعد ذلك بتسديدة من زيزو ارتطمت في القائم الأيمن وخرجت إلى ركلة مرمى.
تحيف يثمّن الفوز على الزمالك#كأس_الاتحاد_الافريقي | #نهضة_بركان | #الزمالك #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/YZEzyLZOBK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024