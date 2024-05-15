مانشستر سيتي يقهر توتنهام بثنائية هالاند ويسترد صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي هدفين في شباك توتنهام ليقود فريقه إلى فوز ثمين خارج أرضه بنتيجة (2-0)، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ34 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 51، وأضاف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، رافعًا رصيده إلى 27 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة.

هالاند يفتتح التسجيل بعد تمريرة مميزة من دي بروين ويهدي الصدارة مؤقتاً للسيتي

🔥🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #توتنهام | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/nGfzTLD0Zu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024

كما أعاد هذا الفوز الثمين مانشستر سيتي إلى قمة الترتيب برصيد 88 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أرسنال قبل انطلاق منافسات الجولة الـ38 والأخيرة، الأحد المقبل.

وسيخوض مانشستر سيتي المباراة الأخيرة على ملعبه أمام ويستهام، ويكفيه الفوز لضمان التتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي.

أما أرسنال فسيلعب ضد ضيفه إيفرتون، ولا بديل أمامه سوى الفوز وانتظار أي تعثّر لحامل اللقب بالتعادل أو الخسارة.