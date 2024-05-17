رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم متفوقا على ميسي

تعرّف على باقي القائمة

تصدر النجم البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب النصر السعودي قائمة مجلة (فوربس) الأمريكية للرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، وذلك للمرة الرابعة خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وشهدت القائمة التي صدرت الخميس، وللمرة الأولى، تجاوز أرباح النجوم العشرة الأوائل حاجز 100 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي أرباحهم مجتمعين 1.38 مليار دولار.

وبلغت أرباح رونالدو (39 عامًا)، 260 مليون دولار، منها 200 مليون دولار رواتب ومستحقات بوصفه لاعبًا داخل المستطيل الأخضر، و60 مليون دولار من عقود دعاية وإعلان وأعمال خاصة.

وجاء في المركز الثاني لاعب الغولف الإسباني جون رام بأرباح بلغت 218 مليون دولار، بعد أن كان في المركز 28 قبل 12 شهرًا، منها 198 مليون دولار مكاسبه لاعبًا، و20 مليون دولار من مصادر أخرى.

ويحتل نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي المركز الثالث في القائمة بأرباح قدرها 135 مليون دولار، منها 65 مليون دولار رواتب، و70 مليون دولار من عقود الدعاية والإعلان وغيرهما.

وفي المركز الرابع، يأتي نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بأرباح بلغت 128.2 مليون دولار، حيث حصل على 48.2 مليون دولار من لوس أنجليس ليكرز، و80 مليون دولار من دعاية وإعلان وعقود رعاية.

وفي المركز الخامس يأتي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لاعب كرة السلة بنادي ميلووكي باكس بأرباح بلغت 111 مليون دولار منها 46 مليون دولار رواتب، و65 مليون دولار من عقود الدعاية والإعلان.

وحلّ نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز السادس بأرباح بلغت 110 ملايين دولار، منها 90 مليون دولار رواتب، و20 مليون دولار من عقود الدعاية والإعلان.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي 108 ملايين دولار، وكريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي 106 ملايين دولار، ولاعب السلة الأمريكي ستيفن كيري 102 مليون دولار، ولاعب كرة القدم الأمريكية لامار جاكسون 100.5 مليون دولار.