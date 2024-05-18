“تيفو” ضخم لإظهار معاناة الفلسطينيين.. جماهير الترجي التونسي تخطف الأنظار بدعمها لغزة (صور)

خطف “التيفو” (اللوحة) التي رفعتها الجماهير التونسية، دعما لغزة والقضية الفلسطينية، الأنظار قبل لحظات من انطلاق مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت.

وحمل “التيفو” الضخم بمدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس لقطات تعبّر عما يعانيه أهالي غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وكان في الصور التي كُتب عليها “صُنع في غزة” شيخ يحمل حفيدته التي استشهدت، بجانب طبيبة تحمل أحد المصابين، وأسيرة إسرائيلية تبتسم لأحد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وصورة أخرى لأحد مشجعي الترجي يرتدي الكوفية والعلم الفلسطيني.

كما رفعت الجماهير لافتات في جميع أرجاء الملعب تحمل كلمات “كن بجانب الحق”، “بجانب التاريخ”، “أرض حرة في عالم محتل.. هذه هي قيمنا النبيلة”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 114 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.