رياضة|تونس

التعادل يحسم مواجهة الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة الترجي التونسي مع ضيفه الأهلي المصري في ملعب رادس
19/5/2024-|آخر تحديث: 19/5/202412:39 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الترجي التونسي مع ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، على ملعب حمادي العقربي الأولمبي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة على المرميين حيث لم يتعرض الحارسان مصطفى شوبير وأمان الله مميش لاختبارات حقيقية، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب، السبت المقبل، على ستاد القاهرة.

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وكاد المهاجم رودريغو رودريغز يمنح التقدم للترجي مبكرا بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن.

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني، دون خطورة تُذكر على المرميين.

وأظهر الفريقان قوة دفاعية كبيرة حيث خرج الترجي بشباك نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال هذا الموسم، مقابل 8 مباريات على التوالي للأهلي بشباك نظيفة، وتعادل الفريقان للمرة التاسعة في تاريخ مواجهاتهما منها 5 تعادلات سلبية.

وحافظ الأهلي على سجله الإيجابي في رادس بتحقيق فوزين وتعادل في آخر 3 زيارات لمعقل الترجي، كما حقق الفريق المصري رقما قياسيا برصيد 21 مباراة متتالية بدون هزيمة في دوري الأبطال ليكسر الرقم المسجل باسم الترجي التونسي.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ12 في تاريخه.

أما الترجي فيطمح إلى تحقيق مفاجأة وانتزاع اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه، الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات