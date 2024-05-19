التعادل يحسم مواجهة الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الترجي التونسي مع ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، على ملعب حمادي العقربي الأولمبي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة على المرميين حيث لم يتعرض الحارسان مصطفى شوبير وأمان الله مميش لاختبارات حقيقية، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب، السبت المقبل، على ستاد القاهرة.

وكاد المهاجم رودريغو رودريغز يمنح التقدم للترجي مبكرا بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن.

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني، دون خطورة تُذكر على المرميين.

وأظهر الفريقان قوة دفاعية كبيرة حيث خرج الترجي بشباك نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال هذا الموسم، مقابل 8 مباريات على التوالي للأهلي بشباك نظيفة، وتعادل الفريقان للمرة التاسعة في تاريخ مواجهاتهما منها 5 تعادلات سلبية.

إمام عاشور يطلق تصويبة أرضية زاحفة ذهبت بشكل مباغت إلى خارج الملعب بالقرب من مرمى الحارس مميش.#دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_الأهلي pic.twitter.com/B9UWzdGNYN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2024

وحافظ الأهلي على سجله الإيجابي في رادس بتحقيق فوزين وتعادل في آخر 3 زيارات لمعقل الترجي، كما حقق الفريق المصري رقما قياسيا برصيد 21 مباراة متتالية بدون هزيمة في دوري الأبطال ليكسر الرقم المسجل باسم الترجي التونسي.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ12 في تاريخه.

أما الترجي فيطمح إلى تحقيق مفاجأة وانتزاع اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه، الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.